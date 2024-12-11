На Западе предположили, что Россия помогла Башару Асаду сбежать из Сирии

Бывший сирийский лидер Башар Асад покинул страну благодаря помощи российских разведчиков, организовавших его безопасное перемещение до авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В публикации обратили внимание, что самолет Асада вылетел из Дамаска в Хмеймим. В этот момент у воздушного судна отключили транспондеры, чтобы его не отследили и не атаковали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события последних дней в Сирии поразили весь мир. По его словам, потребуется время, чтобы ситуация в республике стабилизировалась. Когда все успокоится, начнутся переговоры с теми, кто придет к власти в Сирии. В том числе — обсудят вопрос дальнейшего российского военного присутствия в государстве.

Также Песков заявил, что в России ничего не знают о возможной казни двоюродного брата Башара Асада Сулеймана. Он отметил, что власти внимательно наблюдают за происходящим в Сирии.