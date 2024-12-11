Песков раскрыл причины помощи Асаду

Россия в 2015 году стабилизировала ситуацию в Сирии, а дальше работу вели сами власти страны во главе с Башаром Асадом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«И потратила для этого очень много усилий, и тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство Асада собственно работало в своей стране», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов, повлиял ли каким-либо образом украинский конфликт Украине на ситуацию в арабской республике.

Ранее Песков заявил, что события последних дней в Сирии поразили весь мир. Он добавил, что сейчас потребуется время, чтобы ситуация стабилизировалась, а затем начнутся переговоры с теми, кто придет к власти после свержения Башара Асада. В том числе будет обсуждаться вопрос дальнейшего российского военного присутствия в стране, подчеркнул пресс-секретарь Путина.