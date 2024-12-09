Решение предоставить Асаду убежище принял лично Путин

Решение предоставить политическое убежище экс-президенту Сирии Башару Асаду и его семье принял лично Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС .

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — заявил он.

Накануне Асад после переговоров с оппозицией объявил об уходе с поста и поручил обеспечить мирную передачу власти. Первоначально сообщалось о гибели политика, но затем стало известно, что он прибыл в Москву.

При этом Иран не смог оказать помощь сирийскому президенту из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля.

МИД Турции назвал причиной падения режима Асада его отказ договариваться с народом во время перемирия.