Решение предоставить Асаду убежище принял лично Путин

Решение предоставить политическое убежище экс-президенту Сирии Башару Асаду и его семье принял лично Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.
«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — заявил он.
Накануне Асад после переговоров с оппозицией объявил об уходе с поста и поручил обеспечить мирную передачу власти. Первоначально сообщалось о гибели политика, но затем стало известно, что он прибыл в Москву.