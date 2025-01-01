Приднестровье обвинило Молдавию в перекладывании долга за газ

Власти Молдавии списали весь долг перед «Газпромом» на приднестровских потребителей. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба назвал это провокацией, сообщила пресс-служба главы.

Он сообщил, что 28 декабря «Молдовагаз» получил письмо от «Газпрома» о введении ограничений на поставку газа. В этот же день «Тираспольтрансгаз» получил письмо от «Молдовагаза», в котором молдавская компания переложила ответственность за неисполнение платежных обязательств на приднестровскую. Красносельский назвал эти претензии несостоятельными, ведь «Тираспольтрансгаз» не фигурировал как сторона отношений с российским поставщиком.

«Они просто взяли, перепечатали письмо „Газпрома“, поменяли названия адресатов и направили его „Тираспольтрансгаз-Приднестровье“, говоря о том, что якобы весь долг — это долг „Тираспольтрансгаз-Приднестровья“. Это прямая ложь, провокация», — заявил он.

Отключения объектов от газоснабжения начались в республике 28 декабря. «Sputnik Молдова» сообщил, что в Молдавии и Приднестровье действует режим чрезвычайной ситуации из-за энергетического кризиса. В этих обстоятельствах Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электрической энергии за счет угля.