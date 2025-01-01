Приднестровье обвинило Молдавию в перекладывании долга за газ
Красносельский: Молдавия необоснованно приписала ПМР долг перед «Газпромом»
Власти Молдавии списали весь долг перед «Газпромом» на приднестровских потребителей. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба назвал это провокацией, сообщила пресс-служба главы.
Он сообщил, что 28 декабря «Молдовагаз» получил письмо от «Газпрома» о введении ограничений на поставку газа. В этот же день «Тираспольтрансгаз» получил письмо от «Молдовагаза», в котором молдавская компания переложила ответственность за неисполнение платежных обязательств на приднестровскую. Красносельский назвал эти претензии несостоятельными, ведь «Тираспольтрансгаз» не фигурировал как сторона отношений с российским поставщиком.
«Они просто взяли, перепечатали письмо „Газпрома“, поменяли названия адресатов и направили его „Тираспольтрансгаз-Приднестровье“, говоря о том, что якобы весь долг — это долг „Тираспольтрансгаз-Приднестровья“. Это прямая ложь, провокация», — заявил он.
Отключения объектов от газоснабжения начались в республике 28 декабря. «Sputnik Молдова» сообщил, что в Молдавии и Приднестровье действует режим чрезвычайной ситуации из-за энергетического кризиса. В этих обстоятельствах Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электрической энергии за счет угля.