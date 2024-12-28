«Газпром» прекратит снабжать газом Молдавию

«Газпром» с 1 января 2025 года перестанет поставлять газ в Молдавию в связи с большой задолженностью. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

Транзит газа остановят из-за долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».

«На основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки», — отметили в пресс-службе.

В компании уведомили молдавскую сторону и объяснили, что та не исполнила своих платежных обязательств, а значит нарушила условия заключенного контракта.

Ранее молдавский премьер Дорин Речан.не признал долг страны на 709 миллионов долларов перед российской компанией. Он также заявил, что жителям Молдавии предстоит «сложная зима» из-за повышения цен на газ и прекращения поставок от «Газпрома».