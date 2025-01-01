Молдавия обратилась к Украине для закупки энергии на фоне кризиса

Начавшиеся поставки энергии из Румынии не способны обеспечить полное покрытие дефицита Молдавии из-за ограничения мощностей. Поэтому в ночные часы они пойдут от украинского «Энергоатома», сообщила пресс-служба молдавского оператора Energocom.

В организации пояснили, что суточная потребность республики в электроэнергии составляет от 650 до 800 мегаватт. Но Румыния может покрыть только половину от общей необходимости.

«Мы закупим электрическую энергию с Украины, у компании „Энергоатом“, в ночные часы, когда наши коллеги будут иметь избыток энергии и смогут ее экспортировать», — отметили в заявлении оператора.

Ura.ru напомнило, что власти Молдавии приступили к закупке электроэнергии у Румынии после приостановки работы гидроэлектростанции, которая работала на российском газе. Его поставки остановились 1 января.

Молдавия получала российский газ через трубопровод, идущий по территории Украины. Кроме того, республика накопила долг в 709 миллионов долларов перед «Газпромом» и отказывалась проводить аудит для разрешения этого вопроса.

Российская компания объявила, что официально прекратила транзит газа через Украину в связи с истечением срока контракта.

Но, кроме Молдавии, под удар попало Приднестровье, где отключили все котельные, оставив жителям газ только для приготовления пищи.