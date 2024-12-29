Не признает долги. Молдавия заявила о готовности пойти в суд из-за российского газа

Правительство Молдавии не исключило обращения в международный арбитраж после решения «Газпрома» остановить поставки газа. Об этом сообщил молдавский премьер Дорин Речан, его процитировала правительственная пресс-служба в официальном Telegram-канале .

Речан заявил, что Молдавия заранее диверсифицировала источники поставок природного газа. По его словам, республика готова справиться с любой ситуацией, вызванной, как полагает премьер-министр, российской стороной.

Правительство Молдавии, добавил политик, не признает «никакие якобы существующие долги», которые «опроверг международный аудит».

Премьер пообещал обеспечить стране поставки газа из альтернативных источников. Он также указал, что правительство республики изучит все возможные юридические меры для разрешения сложившейся ситуации — в том числе и обращение в международный арбитраж.

Ранее в субботу, 28 декабря, российский газовый концерн «Газпром» направил компании «Молдовагаз» уведомление, в котором сообщил, что в связи c накопившейся задолженностью поставки природного газа в республику полностью прекращаются. Решение вступает в силу 1 января 2025 года в 08:00 по московскому времени.