Заявления президента Финляндии Александра Стубба об окончательно испорченных отношениях с Россией не соответствуют действительности. Рядовые финны против русофобии, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X .

Он прокомментировал новогоднее обращение Стубба к нации, в котором тот заявил, что отношения между Россией и Финляндией поменялись навсегда. Малинен не согласился с этим утверждением. По его наблюдениям, финны выступают против антироссийского курса, несмотря на пропаганду.

«Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью», — заявил профессор.

Стубб оконфузился при записи новогоднего обращения. Телезрители обратили внимание на его помятый галстук. Президент и раньше появлялся на публике неопрятным, например, во время визита в Эстонию. Тогда он сам заметил проблему.