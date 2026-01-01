Новогоднее обращение президента Финляндии Александра Стубба запомнилось его русофобскими высказываниями. Он заявил, что отношения Хельсинки и Москвы кардинально изменились, сообщила местная телекомпания Yle в Telegram-канале.

«Отношения с Россией изменились навсегда», — заявил финский лидер.

Стубб добавил, что Финляндия остается одной из лучших стран в мире.

Президент не забыл упомянуть и Украину, отметив, что мир ближе, чем когда-либо. При этом подчеркнул, что его страна сделает все для того, чтобы обеспечить сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности соседней республики.

Ранее российские дипломаты подарили коллегам в посольстве Финляндии в России книгу о шведской и финской русофобии, переведенную на финский язык. В ней охватывается период от эпохи Средневековья до настоящего времени, в частности, говорится о причастности к геноциду советских людей в годы ВОВ и пособничестве киевскому режиму в ходе спецоперации.