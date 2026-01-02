«Кривой и мятый». Президент Финляндии опозорился во время новогодней речи

Iltalehti: Стубб выступил с новогодней речью в кривом и мятом галстуке

Президент Финляндии Александр Стубб во время своей новогодней речи выглядел не лучшим образом. Телезрителям запомнился его кривой и мятый галстук, сообщила финская газета Iltalehti .

«Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <…> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком», — говорится в материале.

До этого Стубб во время визита в Эстонию допустил беспорядок в одежде. У него оказался перекручен галстук, причем финский лидер сам это заметил, рассказала стилист Сохви Найман.

В своем новогоднем обращении Стубб высказался об отношениях России и Финляндии, заявив, что они изменились навсегда.

Ранее финский лидер заявил, что не верит в российскую угрозу для Европы. После этого бывший советник НАТО Жак Бо назвал западных политиков некомпетентными и опасными для Евросоюза.