Президент Грузии Зурабишвили не добилась отмены закона об иноагентах

КС Грузии отказал в отзыве закона об иноагентах по иску президента

Ходатайство президента Грузии Саломе Зарубишвили и оппозиционных партий о приостановке действия принятого закона об иностранных агентах Конституционный суд республики оставил без удовлетворения. Вердикт опубликовали на официальном сайте ведомства.

Из него следует, что ходатайство истца о приостановлении действия закона не подлежит удовлетворению до принятия окончательного решения пленумом Конституционного суда республики.

Его проведут в отдельном порядке по специальному назначению.

С этим решением не согласились судьи Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши. Судья Ева Гоциридзе приложила к вердикту свое особое мнение о том, как принятый закон об иностранных агентов соотносится с конституцией Грузии.

Закон о прозрачности иностранного влияния рассматривался грузинским парламентом весной этого года. Несогласные с введением ограничений сторонники оппозиции и некоммерческих организаций устраивали массовые митинги, которые сопровождались стычками с полицией.

Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом документ, но депутаты его обошли и в начале июня он вступил в силу.

Госдепартамент США ввел санкции против поддержавших законопроект грузинских депутатов. Президент республики пообещала, что добьется отмены закона через суд.