Спортсменки из Московской области завоевали три золотые и одну серебряную медаль на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по фехтованию, который проходит с 19 по 22 ноября в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В командных соревнованиях среди шпажисток победила Кристина Ясинская (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по фехтованию, Химки) вместе с Софьей Барсуковой, Яной Бекмурзовой и Анастасией Рустамовой. В финале российская сборная была сильнее соперниц из Узбекистана, третье место заняла команда Белоруссии.

Ирина Зорина (областной Центр олимпийских видов спорта, Центр фехтования Ильгара Мамедова, УОР № 3, Химки) победила в личном первенстве на рапирах среди юниорок. Серебро у Миланы Левчук (Центр фехтования Ильгара Мамедова, УОР № 3, Химки), бронза — у представительниц Казахстана и Камбоджи.

В командных соревнованиях рапиристок Левчук и Зорина вместе с Анастасией Безносиковой и Александрой Продан одержали победу в финале над сборной Казахстана. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Белоруссии.

Открытый кубок ШОС объединил более 2000 спортсменов из стран организации и приглашенные команды по 10 видам спорта.