Преследование и захват танкера Marinera США показали на видео

Российский нефтяной танкер Marinera сняли на видео в сопровождении катера береговой охраны США. На кадрах также запечатлен момент захвата судна. Видео показал Telegram-канал RT.

На видео танкер движется по акватории, рядом с ним — американский катер Munro. Затем группа американских военных с оружием в руках поднимается на танкер. Еще двое спускаются по тросам с вертолета.

Видео: U.S. European Command

Погоня за танкером напоминала голливудский боевик. Начавшись у берегов Южной Америки в середине декабря 2025 года, преследование не прекращалось ни на минуту. Все же американские военные захватили российский танкер.

Американская администрация намерена предать суду экипаж танкера Marinera, шедшего под российским флагом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный американскими военными танкер Marinera притворялся российским, чтобы обойти американские санкции. Депутат Госдумы Андрей Гурулев в ответ на захват танкера Marinera призвал ударить «Орешником» по Европе и топить корабли в Черном море.