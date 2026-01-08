Гурулев призвал ударить «Орешником» по Европе в ответ на захват танкера Marinera

Ударить «Орешником» по Европе и топить корабли в Черном море предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Захват танкера Marinera под российским флагом — не единичный инцидент, заявил парламентарий в беседе с Readovka .

По мнению депутата, захват танкера — это часть подготовки Запада к большой войне, противник «перекрывает России кислород на море и готовит плацдарм на суше». Гурулев заявил, что ответ должен быть комплексным и безжалостным.

«Нам ничего не мешает объявить санкции против всех кораблей, которые идут в черноморские порты, Одессу, Николаев… Останавливать, досматривать и, по сути дела, даже топить, если нам что-то не нравится», — заявил Гурулев.

Европа накапливает силы, и чтобы не допустить бойни в будущем, то следует действовать на опережение. Для этого необходимо уничтожить производство и логистику противника, вплоть до «Орешника».

«Нам нужна политическая воля перекрыть все каналы», — резюмировал Гурулев.

Американская администрация намерена предать суду экипаж танкера Marinera. В отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест.