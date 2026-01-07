США предадут суду экипаж танкера Marinera

Американская администрация намерена предать суду экипаж танкера Marinera, шедшего под российским флагом и захваченного американскими военными. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Добавлю также, что в отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования», — отметила представитель администрации.

По данным Белого дома, танкер Marinera является частью теневого флота Венесуэлы, он незаконно транспортировал венесуэльскую нефть в нарушение американских санкций.

По заявлению Пентагона, американские военные захватили танкер спустя две недели погони за ним.