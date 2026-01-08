Вэнс назвал танкер Marinera фальшивым российским

Захваченный американскими военными танкер Marinera притворялся российским, чтобы обойти американские санкции. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — отметил американский премьер.

Танкер Marinera является частью теневого флота Венесуэлы, он незаконно транспортировал венесуэльскую нефть в нарушение американских санкций, заявили ранее в Белом доме. В отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж предадут суду за нарушение федерального законодательства.

В Великобритании признали, что Королевство задействовало разведывательные самолеты для отслеживания танкера и предоставило ВВС США свои авиабазы.