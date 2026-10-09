Стали известны претенденты на Нобелевскую премию мира в этом году

Time: Нобелевский институт оформил 287 кандидатов на премию мира в 2026 году

Норвежский Нобелевский институт зарегистрировал 287 претендентов на премию мира 2026 года, среди которых 208 человек и 79 организаций. Об этом сообщило издание Time .

Журналисты отметили, что война главы Штатов Дональда Трампа с Ираном идет восьмой месяц, поэтому он не станет основным претендентом на награду.

В число основных кандидатов вошли центры экстренного реагирования Судана. В апреле 2023-го из-за гражданского конфликта там усугубился и гуманитарный кризис. Структура, работающая за счет местного сообщества, оказала медицинскую и продовольственную помощь, а также защитила население. Вероятность получения премии — 17%.

Премьер-министр Канады Марк Карни, пришедший к власти в апреле на фоне торгового конфликта с США, наладил отношения с Китаем и Европой, снизив зависимость от Вашингтона. Его шансы на Нобелевскую премию мира оценили в 1%.

Такая же вероятность у папы Льва XIV, который с апреля 2025 года активно призывал к глобальному сотрудничеству и миру, включая ситуацию в Газе.