Премьер Молдавии Мунтяну объявил об отставке из-за личных убеждений

Проработавший менее года на посту премьер-министра Молдавии Александр Мунтяну объявил о досрочной отставке. На своей странице в социальной сети X он пояснил, что больше не может занимать этот пост из-за противоречий своим принципам и убеждениям.

Политик подчеркнул, что преданность стране определяется не должностью, а готовностью работать в ее интересах.

«Сегодня завершается мой срок в должности премьер-министра. Я принял на себя эту ответственность с глубоким чувством долга и твердой верой в то, что я смогу способствовать положительным изменениям. Когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии с собственными принципами и убеждениями, я решил уйти в отставку», — написал Мунтяну.

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что приняла отставку главы правительства. Она поблагодарила Мунтяну за работу по внедрению сложных и необходимых реформ.

«В понедельник я начну консультации с парламентскими фракциями по поводу назначения нового премьер-министра. Курс Молдавии остается неизменным — реформы и вступление в Европейский Союз», — заявила глава республики.

Санду добавила, что до формирования нового кабмина Мунтяну останется в должности исполняющего обязанности премьер-министра.

В конце сентября прошлого года пропрезидентская партия Молдавии «Действие и солидарность» получила 50,05% голосов избирателей, сохранив парламентское большинство. Оппозиция объявила, что не признает результаты голосования.

Новый состав парламента в начале октября назначил правительство, которое возглавил Александр Мунтяну.