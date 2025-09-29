Партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» набрала 50,05% голосов после обработки 99,60% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома республики.

Таким образом, политическое объединение сохраняет большинство в парламенте. Общая явка избирателей составила 52,16%.

«Действие и солидарность» теряла 10 мандатов по итогам обработки 99,03% бюллетеней. ЦИК заявлял о победе оппозиции на парламентских выборах.

Эксперты называют голосование самым беспредельным — Санду делает все возможное для давления на оппозицию. Военкор Александр Коц напомнил о сокращении избирательных участков в России и Приднестровье и рост их количества в Европе.