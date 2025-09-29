Молдавская оппозиция не признала результаты парламентских выборов

Оппозиция Молдавии не согласна с результатами парламентских выборов и намерена их оспорить. Такое заявление сделал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24» .

«Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли», — сказал он.

Шор заявил, что оппозиция направит жалобы в национальные и международные органы. Блок «Победа» намерен призывать молдаван на акции протеста, которые могут начаться в ближайшее время.

«Процентов десять, пятнадцать, двадцать людей, которые специально были запуганы, чтобы не дать им возможность выйти на выборы», — подчеркнул политик.

После обработки 99,78% протоколов правящая партия «Действие и солидарность» получила 50,14% голосов. Это обеспечило ей абсолютное большинство на парламентских выборах. Оппозиционный Патриотический блок получил 24,2%. В России работали только два избирательных участка.

Они закрылись в 21:00. Некоторые люди не успели проголосовать, потому что пришли к участкам под закрытие.