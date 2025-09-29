Молдавская оппозиция не признала результаты парламентских выборов
Лидер блока «Победа» Илан Шор: молдавская оппозиция обжалует результаты выборов
Оппозиция Молдавии не согласна с результатами парламентских выборов и намерена их оспорить. Такое заявление сделал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли», — сказал он.
Шор заявил, что оппозиция направит жалобы в национальные и международные органы. Блок «Победа» намерен призывать молдаван на акции протеста, которые могут начаться в ближайшее время.
«Процентов десять, пятнадцать, двадцать людей, которые специально были запуганы, чтобы не дать им возможность выйти на выборы», — подчеркнул политик.
После обработки 99,78% протоколов правящая партия «Действие и солидарность» получила 50,14% голосов. Это обеспечило ей абсолютное большинство на парламентских выборах. Оппозиционный Патриотический блок получил 24,2%. В России работали только два избирательных участка.
Они закрылись в 21:00. Некоторые люди не успели проголосовать, потому что пришли к участкам под закрытие.