Премьер-министр Франции Атталь ушел в отставку

Макрон принял отставку премьера Атталя и всего правительства Франции

Ставший самым молодым премьер-министром Франции Габриэль Атталь вернется на работу в парламент. Его отставку принял президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

До формирования нового правительства действующий кабмин продолжит выполнять свои обязательства и закончит текущие дела.

После того как новый состав парламента договорится о создании кабинета министров, действующие чиновники передадут свои посты.

Габриэль Атталь перейдет в Национальное собрание в качестве депутата после своего переизбрания в 10-м округе О-де-Сен.

Свое заявление об отставке с поста премьер-министра Франции Атталь подписал на следующий день после внеочередных парламентских выборов.

Но президент Макрон отказался ее принять и попросил главу правительства не покидать свое место, «чтобы обеспечить стабильность в стране».