Премьер-министр Франции Атталь ушел в отставку
Макрон принял отставку премьера Атталя и всего правительства Франции
Ставший самым молодым премьер-министром Франции Габриэль Атталь вернется на работу в парламент. Его отставку принял президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
До формирования нового правительства действующий кабмин продолжит выполнять свои обязательства и закончит текущие дела.
После того как новый состав парламента договорится о создании кабинета министров, действующие чиновники передадут свои посты.
Габриэль Атталь перейдет в Национальное собрание в качестве депутата после своего переизбрания в 10-м округе О-де-Сен.
Свое заявление об отставке с поста премьер-министра Франции Атталь подписал на следующий день после внеочередных парламентских выборов.
Но президент Макрон отказался ее принять и попросил главу правительства не покидать свое место, «чтобы обеспечить стабильность в стране».
Президент Франции распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после победы партии Марин Ле Пен при голосовании в Европарламент.
В ходе первого тура партия главной противницы Макрона стала лидером и получила 33,15% голосов избирателей. Второе место занял «Новый фронт» с результатом 27,99%. Партия французского лидера пришла третьей, получив 20,76% голосов.
По итогам второго тура ни одна из партий не получила парламентского большинства, но результаты выборов оказались полностью противоположными. Первое место занял «Новый фронт», второй пришла коалиция сторонников Макрона, партия Ле Пен заняла третье место.