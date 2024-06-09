Макрон объявил о роспуске Национального собрания Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и назначении новых выборов. Об этом он сказал во время видеообращения к нации. Его слова привело РИА «Новости» .

«Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля», — заявил глава государства.

За несколько минут до этого распустить парламент и назначить новые выборы Макрона призвал глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По предварительным данным, его партия на выборах в Европарламент набирает 32% голосов, в то время как политический блок самого Макрона получает около 15,4%.

В конце мая парламент Великобритании официально объявил о роспуске. Досрочные выборы пройдут в начале июля, а до тех пор работу обеих палат приостановили. Фактически парламент страны не работает с 24 мая.