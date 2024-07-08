Макрон оставил Атталя на посту премьера Франции

AFP: президент Франции Макрон отклонил прошение об отставке премьера Атталя

Luc Nobout/Keystone Press Agency
Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Макрон попросил Атталя пока остаться на посту премьер-министра, чтобы обеспечить стабильность в стране», — заявили авторы материала.

Премьер-министр Франции ранее заявил, что 8 июля подаст прошение об отставке, но продолжит исполнять обязанности главы кабмина до формирования нового правительства.

Парламент Франции остался без доминирующей партии, так как ни одна из политических сил не набрала большинства голосов по итогам выборов. Макрон отметил, что пока непонятно, какая партия сформирует кабмин.

Корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс назвал идею президента Франции о выборах в парламент «большой авантюрой», обреченной на провал.

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