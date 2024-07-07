Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку 8 июля

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что 8 июля подаст прошение об отставке, но продолжит обязанности главы правительства страны до формирования нового кабинета. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики свое заявление об отставке», — заявил премьер.

Атталь также отметил в обращении к французам, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов, но этого не хватило, чтобы получить большинство мест в парламенте.

Французский парламент остался без доминирующей партии, так как ни одна из политических сил не набрала большинства голосов. По словам президента Эммануэля Макрона, непонятно, какая партия будут формировать правительство.

Ранее блогер «Голос Мордора» высказался о втором туре парламентских выборов во Франции, отметив, что неважно, кто победит. Результат окажется просто небольшим системным сбоем, последствия которого быстро минимизируют истинные хозяева этой страны.