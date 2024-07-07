Партия Ле Пен стала третьей во втором туре парламентских выборов Франции

Парламент Франции остался без доминирующей партии. Ни одна из трех политических сил не смогла набрать большинство голосов. Об этом со ссылкой на предварительные результаты подсчетов сообщил телеканал BFMTV .

Союз Левых политиков «Новый фронт» получит от 175 до 250 мест. Коалиция сторонников президента Эмануэля Макрона «Вместе за республику» от 150 до 175 мантдатов. Лидирующее в первом туре «Национальное объединение» Марин Ле Пен от 115 до 150 мест.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров партий отказаться от заявлений о своей победе. Он подчеркнул, что пока невозможно сказать, какая именно партия станет формировать правительство, потому что формально большинства не набрал никто.

В первом туре парламентских выборов Франции партия Марин Ле Пен получила 33,15% голосов избирателей. Второе место получил «Новый фронт» с результатом 27,99%. Партия Макрона стала главным аутсайдером, набрав 20,76% голосов.

После окончания первого тура Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке подтасовать результаты второго тура. Она объяснила, что он начал снимать своих сторонников с выборов, чтобы обеспечить победу левым партиям.