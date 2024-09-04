Премьер Грузии предупредил жителей о подготовке провокаций

Радикальные оппозиционеры в Грузии готовят провокации, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Спровоцировать беспорядки они хотят как до, так и после парламентских выборов.

«Мы настоятельно предупреждаем всех, что любая попытка искусственного внесения беспорядков в Грузии будет строго наказана», — процитировало Кобахидзе РИА «Новости».

Грузинский премьер добавил, что у оппозиции нет надежды на победу на выборах, поэтому она хочет устроить волнения. Кобахидзе уверен, что противники не признают результаты голосования, а также попытаются напасть на государственные институты и даже разрушить страну.

Правительство Грузии уже предупреждало жителей о возможной попытке госпереворота.

Ранее Кобахидзе заявил, что предстоящие парламентские выборы в Грузии станут референдумом между военным конфликтом и миром. По его мнению, выбирать достаточно просто, «если исходить из моральных принципов ради мира и светлого будущего».

Власти Грузии намерены оставить в Конституции статью о стремлении к членству в Европейском союзе и НАТО. Также страна готова к «перезагрузке» отношений с США, чтобы укрепить сотрудничество.