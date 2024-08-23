Грузинские власти оставят в Конституции стремление вступить в ЕС и НАТО

Премьер Кобахидзе: статья о вхождении в ЕС и НАТО останется в Конституции Грузии

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Грузии намерены оставить в Конституции статью о стремлении Тбилиси к членству в Европейском союзе и НАТО. Об этом в эфире Imedi сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — сказал он.

Недавно политолог Юрий Светов объяснил мотивы Евросоюза приостановить принятие Грузии. По его словам, республику таким образом хотят наказать и надавить на власти под личным руководством президента Саломе Зурабишвили.

Ранее премьер заявлял, что предстоящие парламентские выборы в Грузии станут референдумом между военным конфликтом и миром. По его словам, избирателям нужно определиться, что для них в приоритете — пропаганда или традиционные ценности.

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