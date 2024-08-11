«Интересная встреча». Грузинский премьер обсудил с США будущее сотрудничество

Премьер Кобахидзе заявил о готовности Грузии к новому витку в отношениях с США

Грузия готова к «перезагрузке» отношений с США, чтобы укрепить сотрудничество между странами. Об этом заявил премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе в соцсети X .

«У меня состоялась интересная встреча с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой мы обсудили развитие текущих отношений между США и Грузией», — сказал он.

Он выразил мнение, что развитие отношений с Америкой позволит «укрепить двусторонние связи» и содействовать развитию, процветанию и безопасности в стране.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что удивлена прекращением финансирования грузинской армии со стороны США. Она отметила, что строгое реагирование Штатов на действия правящей партии «Грузинская мечта» были ожидаемыми, однако ограничения бюджета армии все равно не понятно для правительства государства.