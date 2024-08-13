В Грузии спрогнозировали возможную попытку госпереворота

Власти Грузии начали готовить общество к возможной попытке государственного переворота, которую оппозиция осуществит после парламентских выборов при поддержке Запада. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт Финансового университета Шота Апхаидзе.

По его мнению, угроза государственного переворота в Грузии — это реальная перспектива, а не вымысел.

«Деструктивная оппозиция стремится к власти и мечтает о реванше уже 12 лет, хотя прекрасно понимает, что в лучшем случае может рассчитывать максимум на 25% голосов», — подчеркнул политолог.

Запад оправдывает действия оппозиции, подталкивая ее к более радикальным шагам, продолжил он, не исключив, что некоммерческие организации, связанные с ЕС и США, могут заявить о том, что «Грузинская мечта» проиграла выборы. Вместе с тем Апхаидзе выразил уверенность, что правительство справится с этой угрозой.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов, говоря об участии грузинских наемников в украинском конфликте, отмечал, что они воюют на стороне ВСУ ради получения опыта, который хотят применить позже в своей стране во время переворота.