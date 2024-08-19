Кобахидзе: выборы в грузинский парламент станут референдумом за войну или мир

Предстоящие парламентские выборы в Грузии станут референдумом между военным конфликтом и миром. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова передало РИА «Новости» .

«Эти выборы крайне принципиальны <…>. Это референдум между миром и войной», — сказал он.

По словам политика, в октябре этого года жителям Грузии нужно будет определиться, что им ближе — пропаганда или традиционные ценности.

Кобахидзе отметил, что выбирать достаточно просто, если исходить из моральных принципов ради мира и светлого будущего.

На днях правительство Грузии начало подготавливать народ к возможной попытке госпереворота, которую может предпринять оппозиция после парламентских выборов при поддержке западных союзников.