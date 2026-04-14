В Турции вооруженный ученик напал на лицей

Sabah: в Турции при нападении ученика на школу пострадали не менее 17 человек

В турецкой провинции Шанлыурфа на юго-востоке республики ученик ворвался в лицей с дробовиком. В результате стрельбы ранения получили не менее 17 человек, сообщила газета Sabah .

ЧП произошло в профессионально-техническом учебном заведении в районе Сиверек.

«В результате нападения пострадали 17 человек, среди них 12 учеников и трое учителей», — сообщила газета.

По информации источника, после атаки нападавший покончил с собой. Лицеистов эвакуировали из здания, полиция начала расследование. На месте работал спецназ, добавил телеканал NTV.

Ранее 18-летний мужчина в маске с шевроном черепом нацистской дивизии и бронежилете по неизвестной причине напал с ножом на мечеть Эскишехир-Тепебаши в турецком городе Эскишехир. Один человек погиб, семь человек пострадали. Террориста схватил оказавшийся поблизости полицейский патруль, нападавшего отвезли в отдел полиции.