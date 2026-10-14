Пожары спровоцировали более 270 тысяч случаев инфекций в Индонезии

Свыше 270 тысяч случаев респираторных инфекций зафиксировали в Индонезии после лесных пожаров. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на Минздрав.

Дым от возгораний содержит вредные вещества — именно они провоцируют респираторные болезни, одышку и кашель.

Наиболее уязвимые категории — беременные женщины, дети, пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями легких. Населению рекомендовали выходить на улицу со специальными респираторами для фильтрации воздуха.

Ранее россиянка Аэлита Майборода рассказала об обстановке в Малайзии на фоне сообщений об опасном смоге. По ее словам, сильного задымления не наблюдалось.