Пожары спровоцировали более 270 тысяч случаев инфекций в Индонезии
Свыше 270 тысяч случаев респираторных инфекций зафиксировали в Индонезии после лесных пожаров. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на Минздрав.
Дым от возгораний содержит вредные вещества — именно они провоцируют респираторные болезни, одышку и кашель.
Наиболее уязвимые категории — беременные женщины, дети, пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями легких. Населению рекомендовали выходить на улицу со специальными респираторами для фильтрации воздуха.
Ранее россиянка Аэлита Майборода рассказала об обстановке в Малайзии на фоне сообщений об опасном смоге. По ее словам, сильного задымления не наблюдалось.
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