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    Пожары спровоцировали более 270 тысяч случаев инфекций в Индонезии

    Фото: РИА «Новости»

    Свыше 270 тысяч случаев респираторных инфекций зафиксировали в Индонезии после лесных пожаров. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на Минздрав.

    Дым от возгораний содержит вредные вещества — именно они провоцируют респираторные болезни, одышку и кашель.

    Наиболее уязвимые категории — беременные женщины, дети, пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями легких. Населению рекомендовали выходить на улицу со специальными респираторами для фильтрации воздуха.

    Ранее россиянка Аэлита Майборода рассказала об обстановке в Малайзии на фоне сообщений об опасном смоге. По ее словам, сильного задымления не наблюдалось.

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