Пострадавших при крушении самолета в Актау азербайджанцев отправили на родину

МЧС: 3 пострадавших при крушении лайнера в Актау азербайджанцев отправят домой

Трех граждан Азербайджана, которые пострадали при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане, отправят из Актау на родину. Спасатели доставили пострадавших в аэропорт, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь чрезвычайному ведомству соседней страны», — отметили в ведомстве.

Ранее троих выживших при крушении граждан Киргизии доставили в Бишкек. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку — Грозный, разбился в Актау 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 38 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию признать вину в крушении пассажирского лайнера и выплатить компенсации пострадавшим в авиакатастрофе.

Также он отверг версию о целенаправленной атаке на Embraer 190. По его словам, пассажирское судно могли сбить случайно. Черные ящики лайнера отправили в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий.