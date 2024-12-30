Черные ящики разбившегося под Актау самолета отправили в Бразилию

Черные ящики лайнера Azerbaijan Airlines, разбившегося под Актау, отправили в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана .

Члены комиссии по расследованию авиакатастрофы также вылетели в Бразилию. В ведомстве пояснили, что у CENIPA есть необходимые технические возможности и лаборатория для считывания самописцев. Также именно Бразилия является страной-производителем воздушного судна Embraer.

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на лайнер. По его словам, пассажирское судно могли сбить случайно.

Ранее троих выживших при крушении граждан Киргизии доставили в Бишкек спецбортом. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики под наблюдением врачей.