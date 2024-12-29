Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на рухнувший в Актау лайнер

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, рухнувший около Актау, получил повреждения из-за обстрела с земли, но его не пытались сбить специально. Об этом AzTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Конечно, наш самолет случайно сбили. Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи», — подчеркнул он.

Глава государства признал, что самолет мог разбиться из-за повреждения и потери управления. Точную причину установят после изучения содержимого черных ящиков.

«Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету», — добавил Алиев.

Он призвал Россию признать вину в крушении пассажирского лайнера, а также наказать виновных и выплатить компенсации как Азербайджану, так и пострадавшим в авиакатастрофе. После падения Embraer 190 перевозчик Azerbaijan Airlines приостановил рейсы из Баку в некоторые российские города.