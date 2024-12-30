Пострадавших в авиакатастрофе под Актау граждан Киргизии доставили в Бишкек

Трех граждан Киргизии, которые пострадали при крушении самолета в Казахстане вблизи города Актау, накануне доставили в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. Сотрудники ведомства помогали осуществлять перевозку.

Спецборт с пострадавшими приземлился в столице Киргизии минувшей ночью. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики под наблюдением медиков.

Авиакатастрофа с лайнером Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. Самолет следовал из Баку в Грозный, но до конечного пункта не добрался. Он разбился вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 69 человек, погибли 38 из них.

Черные ящики лайнера направят для расшифровки в Бразилию.