Посольство Ирана обвинило США в нарушении соглашения
Посольство Ирана: США в одностороннем порядке нарушили структуру меморандума
США предприняли односторонние действия против Ирана и тем самым нарушали структуру соглашения, заявил представитель посольства Исламской Республики в Москве. Об этом сообщил ТАСС.
«Своими односторонними действиями, а также агрессивными нападками на Иран США фактически нарушили структуру соглашения», — отметил дипломат. Он добавил, что американская сторона фактически дезавуирует пятый пункт меморандума, в котором прописана роль Ирана в определении правил безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля. КСИР в ответ поразил 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует.