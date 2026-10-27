Особенностью беспилотника ВСУ Hornet назвали возможность двигаться без GPS

Американский беспилотник Hornet, который используют ВСУ, действует не на умном искусственном интеллекте. Принцип его работы строится на заранее заданных алгоритмах навигации и распознавания объектов, рассказал РИА «Новости» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Он объяснил, что БПЛА может двигаться по заданному маршруту без постоянной привязки к GPS. Это происходит благодаря тому, что устройство знает точку старта, направление и то, какое расстояние нужно пролететь.

«Он долетает до нужной дороги, разворачивается вдоль нее, потому что этот маршрут заранее заложен в карту, и включает систему распознавания», — уточнил специалист.

По словам Кузякина, возможность автономной работы аппарата не себе не означает наличие «умного искусственного интеллекта».

Ранее командир батареи зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» Иван Папшев рассказал, что новобранцы-геймеры быстрее обучаются управлению беспилотниками.