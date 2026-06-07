После случая в Галаце Молдавия озаботилась производством БПЛА с участием партнеров

Снять запрет на привлечение частных компаний и иностранных инвесторов к производству БПЛА в Молдавии предложила президент Майя Санду. Она сообщила об этом в интервью на YouTube-канале блогера Николая Кику.

Действующее в Молдавии законодательство запрещает привлекать бизнес и зарубежные инвестиции к производству вооружений, в том числе беспилотников и антидроновых систем. Санду потребовала как можно скорее снять это ограничение, потому что у государства нет необходимых технологий, и требуется участие частного сектора.

«Нам необходимо иметь эти дроны, которые будут бороться с дронами-перехватчиками, с теми беспилотниками, которые все чаще проникают на территорию нашей страны и создают реальную опасность. Я видела это на примере случая в Галаце», — объяснила она.

Санду не исключила привлечение украинских специалистов в будущем. Сначала, по ее мнению, нужно создать собственную команду хотя бы с минимальным уровнем компетенций.

Беспилотник в румынском городе Галаце упал на крышу дома в конце мая. Власти обвинили Россию и закрыли генконсульство в Констанце.