Румыния закроет генконсульство России в Констанце

Румыния приняла решение закрыть генеральное консульство России в Констанце. На такой шаг страна пошла после инцидента с БПЛА, заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны. Об этом сообщил ТАСС .

Главной темой встречи стали последствия падения беспилотника на дом в румынском городе Галац.

Дан отметил, что власти республики объявили генерального консула России в Констанце персоной нон грата.

По информации Минобороны Румынии, БПЛА упал на крышу жилого дома в городе Галац.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президенту Владимиру Путину доложили об этом инциденте. По его словам, сейчас российский лидер приехал в Астану, где сосредоточился на тематике ЕАЭС и двусторонних отношениях с Казахстаном.