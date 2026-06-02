Румыния голословно обвинила Россию из-за падения беспилотника на ее территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, написал ТАСС .

Дипломат объяснил, почему Бухарест поторопился созвать заседание Совета Безопасности ООН, на котором выдвинул голословные и лишенные объективности обвинения в адрес России.

«Полагаем, что основной целью нашего нынешнего собрания является отработка запроса западных стран на создание очередной антироссийской информационной волны любой ценой», — сказал он.

В конце мая румынское Минобороны сообщило, что в городе Галац на крышу многоэтажки рухнул беспилотник. После этого президент Румынии Никушор Дан заявил о решении закрыть российское генконсульство в Констанце, а генконсула России — объявить персоной нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Бухареста в адрес России из-за упавшего БПЛА бездоказательными, а также призванными скрыть теракт Киева в Старобельске.