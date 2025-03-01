После бегства из Белого дома Зеленский созвонился с европейскими политиками

FT: после переговоров с Трампом Зеленский созвонился с Макроном и Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщила газета Financial Times .

Источник издания заявил, что Зеленский созвонился с европейскими политиками после сорвавшихся переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Подробности разговора с Макроном и Рютте неизвестны.

Советник президента Франции подтвердил Agence France-Presse факт звонка. В разговоре с журналистами Макрон поддержал Украину и заявил, что продолжает считать правильным решение ввести санкции против России.

Зеленский поговорил также с главой Евросовета Антониу Коштой и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала Украину в соцсетях, пообещав усилить помощь со стороны Евросоюза.

Президент США принял Зеленского в Белом доме. Переговоры прошли на повышенных тонах, Зеленский ушел, не подписав соглашение о редкоземельных металлах.