Зеленский отказался извиняться перед Трампом после скандала в США

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом не понял, что он сделал не так на встрече в Белом доме. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский.

Он также отказался извиняться в эфире американского телеканала за свое поведение. При этом президент Украины предположил, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим сторонам.

Зеленский поругался на встрече с Трампом в прямом эфире во время визита в Вашингтон. Ссора произошла, когда стороны обсуждали перспективы мирного урегулирования украинского конфликта.

После перепалки глава Белого дома заявил, что президент России Владимир Путин хочет мира, а прекращения огня на Украине можно добиться в самое ближайшее время. Зеленскому нужно осознать, что его народ умирает.