«Пощады для США не будет». В РФ предупредили о рисках закрытия Ормузского пролива

США поплатятся за бомбардировки по Ирану, так как закрытие Ормузского пролива вызовет мировой нефтяной шок. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил об этом в соцсети X .

«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят», — предупредил он.

Аналогичный прогноз сделал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян. По его оценкам, в случае закрытия Ормузского канала, по которому проходят 20-30% мирового экспорта нефти, стоимость барреля подскочит примерно вдвое, до 150 долларов. Это может пойти на пользу России, чьи доходы привязаны к углеводородам.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил смену власти в Иране. Он также наказал конгрессмена, который раскритиковал решение о бомбардировках.