«Пощады для США не будет». В РФ предупредили о рисках закрытия Ормузского пролива
Глава РФПИ Дмитриев: закрытие Ираном Ормузского пролива навредит США
США поплатятся за бомбардировки по Ирану, так как закрытие Ормузского пролива вызовет мировой нефтяной шок. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил об этом в соцсети X.
«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят», — предупредил он.
Аналогичный прогноз сделал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян. По его оценкам, в случае закрытия Ормузского канала, по которому проходят 20-30% мирового экспорта нефти, стоимость барреля подскочит примерно вдвое, до 150 долларов. Это может пойти на пользу России, чьи доходы привязаны к углеводородам.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил смену власти в Иране. Он также наказал конгрессмена, который раскритиковал решение о бомбардировках.