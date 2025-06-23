«Сила в силе». Бомбардировки Ирана объяснили менталитетом США

Грубое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке связано с традициями американской геополитики. Однако оно может привести к тяжелым последствиям, вплоть до коллапса мировой экономики, заявил ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«В России есть известная фраза, что сила в правде. Если мы говорим про США, то там скорее сила в силе. <…> У американцев принцип такой, что если мы можем и нам за это ничего не будет, то мы это, собственно, сделаем», — объяснил он бомбардировки Ирана.

Американскому правительству нипочем санкции Совбеза ООН и другое потенциальное возмущение. Аджамян напомнил, что с точки зрения военной силы США являются мощнейшим государством и экономикой, поэтому они делают все, что хотят. Штатам важно лишь, чтобы Иран не перекрыл Ормузский пролив, например, заминировал и выставил там свой флот.

«Через данный пролив проходит огромное количество нефти. Если не ошибаюсь, примерно 20-30% всего мирового экспорта нефти проходит именно через данный пролив. Что будет, если все-таки Иран это сделает? Это будет на самом деле коллапс для мировой экономики», — заявил политолог.

Цены на нефть, по прогнозу Аджамяна, взлетят с сегодняшних 77 долларов до 150. Это ударит по всей мировой инфляции, приведет к дефициту топлива в Китае, Индии и Европе, то есть в целом это отразится на всем мире.

«Но мы должны подумать, как это отразится на нашей стране. Учитывая, что наш бюджет в немалой степени формируется благодаря добыче и экспорту нефти, для России этот момент будет таким плюсом, тем более на фоне этой картины интересна будет позиция Европы», — сказал он.

Страны ЕС отказались от импорта российской нефти, ввели потолок цен. Но в случае перекрытия Ормузского пролива, по мнению политолога, они попадут в безвыходную ситуацию.