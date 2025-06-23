Трамп наказал раскритиковавшего атаки на Иран конгрессмена

Конгрессмен-республиканец Томас Масси не поддержал решение Белого дома атаковать Иран. За это президент США Дональд Трамп исключил его числа своих сторонников. Он объявил об этом в соцсети Truth Social.

«Конгрессмен Томас Масси из Кентукки не MAGA, хотя он любит говорить, что он им является. На самом деле MAGA не хочет его, не знает его и не уважает его. Он негативная сила, которая почти всегда голосует „нет“, независимо от того, насколько что-то может быть хорошим», — объявил Трамп.

Он назвал Масси жалким неудачником и простодушным выскочкой. Трамп также пообещал, что бывший сторонник больше не пройдет в конгресс, так как в штате Кентукки есть другие кандидаты.

Масси усомнился в конституционности ударов по территории Ирана. Он заявил в соцсети X, что это выгодно лишь американскому военно-промышленному комплексу, и спросил, как поступит Трамп, если Израиль вновь подвергнется бомбардировкам.

Лозунг Make America great again («Сделаем Америку вновь великой») Трамп использовал в предвыборной кампании. Он допустил смену режима в Иране, раз власти республики не смогли сделать ее великой.