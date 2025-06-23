Трамп допустил смену режима в Иране силами США

США, если потребуется, устроят госпереворот в Иране. Такой исход допустил в соцсети Trith Social американский президент Дональд Трамп.

«Неполиткорректно использовать термин „смена режима“, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим?» — заявил он.

Трамп сделал отсылку к своему предвыборному лозунгу Make America great again («Сделаем Америку снова великой»). На опубликованных Белым домом кадрах из Ситуационного центра, где обсуждалась ситуация в Иране, президент носил бейсболку с этим высказыванием.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики поразили три цели на территории Ирана. На месте ударов образовались воронки, заметные из космоса. Трамп утверждал, что там находились ядерные объекты. В ответ иранский парламент согласовал блокировку Ормузского пролива, который используется для экспорта нефти.