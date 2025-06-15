Россия в плюсе. Ирак предрек резкий рост стоимости нефти

МИД Ирака: баррель нефти будет стоить $300 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть могут резко вырасти в случае нового витка конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил глава внешнеполитического ведомства Ирака Фуад Хусейн, его процитировал телеканал RT .

Министр объяснил, что к серьезному росту стоимости этого энергоносителя вполне может привести продолжение боевых действий между Израилем и Ираном. Ситуацию усугубит блокировка Ормузского пролива.

Такие меры уже рассматривает иранский парламент. При перекрытии пролива стоимость барреля нефти, по мнению главы МИД Ирака, поднимется вплоть до 300 долларов за один баррель.

Экономист Игорь Юшков в беседе с 360.ru отмечал, что Иран, скорее всего, перекроет Ормузский пролив только в крайнем случае — почувствовав экзистенциальную угрозу.

Эти действия заставят, как считает специалист, вмешаться в конфликт США.