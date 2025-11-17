«Помочь алкоголику». Орбан отказал в ответ на отчаянную просьбу фон дер Ляйен

Венгрия не присоединится к финансовой помощи Украине на фоне коррупционных скандалов. Премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X сравнил действия Евросоюза со спаиванием алкоголика.

Политика возмутило письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с призывом направить Украине еще больше денег вместо того, чтобы приостановить платежи и потребовать усилить финансовый контроль. По словам Орбана, стало очевидным, что до сих пор деньги европейских налогоплательщиков выкачивала военная мафия.

«Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику отправкой еще одного ящика водки. Венгрия не утратила здравого смысла», — заявил он.

Крупнейший коррупционный скандал за годы президентства Владимира Зеленского получил название «дело Миндича» по имени совладельца «Квартала 95». Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вскрыли махинации вокруг компании «Энергоатом», в которых замешаны в том числе компания-поставщик дронов Fire Point и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.