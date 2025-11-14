Ермак заявил, что Зеленский должен быть вне подозрений в деле о коррупции

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, не должен рассматриваться как возможный участник коррупционного скандала вокруг украинской энергетической сферы. Своим мнение он поделился в интервью Politico .

Ермак подчеркнул, что именно президент, как он утверждает, инициировал антикоррупционную кампанию и дал возможность вести «полностью независимые расследования».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски, в том числе у предпринимателя Тимура Миндича. По данным украинских СМИ, в ходе следственных действий было изъято более тысячи часов аудиозаписей его переговоров с деловыми партнерами. В записях, как утверждает пресса, упоминается и Зеленский.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев уверен, что за коррупционным украинским скандалом стоят олигарх Игорь Коломойский и его окружение.